Tiroteio atinge casas, carro e assusta moradores dos bairros Santa Luzia e Alves Pereira

Um homem, que não teve a identidade divulgada, foi baleado na madrugada deste sábado (8), além de casas que também foram atingidas por tiros em dois bairros de Campo Grande. Os casos aconteceram nas regiões do Alves Pereira e no Santa Luzia. A Polícia Civil investiga se há relação entre os ataques.
No bairro Alves Pereira, de acordo com testemunhas, os disparos começaram por volta das 2h da manhã, em um ponto da Avenida Guaicurus. O local é conhecido por concentrar bares e conveniências.
Segundo relatos, ele estava em frente a uma loja de conveniência quando o suspeito chegou a pé e disparou diversas vezes. Ainda conforme a polícia, a vítima tentou correr, mas foi atingida.
A vítima foi socorrida para o Hospital da Santa Casa em Campo Grande e até a atualização desta reportagem não havia informação sobre o atual estado de saúde dele.
No bairro Santa Luzia, moradores também foram acordados por tiros durante a madrugada. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.
Um carro estacionado na rua e o portão de outra residência também foram atingidos. Segundo vizinhos, casas da região apresentaram marcas de tiros.
Moradores disseram que os disparos teriam vindo de uma área de mata próxima, mas ninguém foi identificado.