Tiroteio atinge casas, carro e assusta moradores dos bairros Santa Luzia e Alves Pereira

Foto: divulgação
Foto: divulgação

Um homem, que não teve a identidade divulgada, foi baleado na madrugada deste sábado (8), além de casas que também foram atingidas por tiros em dois bairros de Campo Grande. Os casos aconteceram nas regiões do Alves Pereira e no Santa Luzia. A Polícia Civil investiga se há relação entre os ataques.

No bairro Alves Pereira, de acordo com testemunhas, os disparos começaram por volta das 2h da manhã, em um ponto da Avenida Guaicurus. O local é conhecido por concentrar bares e conveniências.

Pessoas que estavam nas calçadas contaram que o som dos tiros causou correria. Um homem foi atingido nas costas.

Segundo relatos, ele estava em frente a uma loja de conveniência quando o suspeito chegou a pé e disparou diversas vezes. Ainda conforme a polícia, a vítima tentou correr, mas foi atingida.

A vítima foi socorrida para o Hospital da Santa Casa em Campo Grande e até a atualização desta reportagem não havia informação sobre o atual estado de saúde dele.

No bairro Santa Luzia, moradores também foram acordados por tiros durante a madrugada. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.

Um carro estacionado na rua e o portão de outra residência também foram atingidos. Segundo vizinhos, casas da região apresentaram marcas de tiros.

Moradores disseram que os disparos teriam vindo de uma área de mata próxima, mas ninguém foi identificado.

Os dois casos estão sob investigação e não se sabe se há relação entre eles.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook Instagram

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *