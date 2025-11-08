Campo Grande sedia 1ª Copa Feminina da Assomasul

Campo Grande se tornou o centro do futebol feminino de Mato Grosso do Sul ao sediar a primeira edição da Copa Feminina Society da Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul (Assomasul). O evento, que teve início na noite dessa sexta-feira (07) na Capital, marca um novo capítulo na história do esporte municipalista e na valorização da presença feminina nas competições entre servidores públicos do Estado.

A Copa reúne equipes representando diferentes municípios sul-mato-grossenses, promovendo integração, troca de experiências e espírito esportivo. O torneio foi idealizado com o objetivo de incentivar a participação das mulheres no futebol e reforçar o papel da Assomasul como promotora da igualdade, da representatividade e do fortalecimento dos laços entre as cidades. A competição ocorre paralelamente à tradicional Copa Assomasul Masculina, considerada a maior disputa de futebol amador do Centro-Oeste e a grande final feminina acontecerá junto à decisão da 21ª edição masculina, simbolizando união e paridade no esporte.

Durante a abertura, o diretor esportivo da Assomasul, Cleverson Alves de Santos, destacou a relevância da iniciativa e o marco histórico que ela representa. “Hoje é um dia extremamente importante e histórico. Esta é a primeira Copa de Futebol Feminino da Assomasul. A Copa Masculina já é a maior competição de futebol amador do Centro-Oeste, e queremos que a Copa Feminina também alcance essa grandeza. Vamos precisar do apoio de cada uma de vocês e dos gestores municipais para ampliar o número de participantes nos próximos anos”, afirmou.

Cleverson enfatizou ainda que a Copa Assomasul vai além da prática esportiva, pois fomenta a integração entre servidores, prefeitos e municípios. “A Copa Assomasul não é apenas sobre futebol. Ela é sobre união, convivência e fortalecimento do municipalismo. É um espaço onde o esporte se torna instrumento de integração e valorização do servidor público”, completou. O diretor aproveitou para agradecer à Prefeitura de Campo Grande pela recepção, a Guarda Civil Metropolitana e as autoridades que contribuíram para a realização do evento.

A prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes, anfitriã da noite, reforçou o orgulho da Capital em sediar a competição e o simbolismo do momento para o esporte feminino. “Estamos dando o pontapé inicial da primeira Copa Assomasul de Futebol Feminino aqui em Campo Grande e isso é motivo de muito orgulho. É um marco histórico para o nosso Estado e para os municípios que integram a Assomasul. Ver tantas mulheres representando suas cidades e suas prefeituras mostra a força e o protagonismo feminino no esporte e na gestão pública”, destacou a prefeita.

A chefe do Executivo Municipal também agradeceu ao presidente da Assomasul, prefeito Thalles Tomazzelli e aos servidores e apoiadores que tornaram o evento possível. “A Assomasul tem sido um elo fundamental de união entre os municípios. A realização desta copa é uma demonstração do quanto o esporte pode integrar, motivar e transformar realidades. Estamos muito felizes em recepcionar todas as equipes em nossa capital”, completou Adriane Lopes.

Mais do que um torneio esportivo, a Copa Feminina Society da Assomasul representa um movimento de valorização e reconhecimento das servidoras públicas municipais. A competição reforça o compromisso da entidade com a promoção da igualdade e com o incentivo à presença das mulheres em espaços de destaque. As equipes finalistas disputarão troféus, medalhas e premiação em dinheiro, e a expectativa é de que o número de municípios participantes cresça a cada nova edição, buscando alcançar o mesmo sucesso da versão masculina, que já reuniu até 79 cidades do Estado.

Ao unir esporte, inclusão e municipalismo, a 1ª Copa Feminina Society da Assomasul consolida-se como um marco histórico para Mato Grosso do Sul. O evento celebra a força, a garra e o talento das mulheres que fazem do futebol e da gestão pública um campo fértil de conquistas, união e transformação.