Após tornado, Enem é suspenso em Rio Bonito do Iguaçu, no Paraná

A Secretaria de Educação do Paraná informou na manhã deste sábado (8), que a realização do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em Rio Bonito do Iguaçu foi suspensa, devido à destruição causada pela passagem de um tornado na noite de sexta (7).

O primeiro dia de provas ocorre no domingo (9), em todo o País. O segundo dia está marcado para 16 de novembro, domingo seguinte.

A suspensão segue o protocolo para eventos climáticos severos do Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira), autarquia responsável pela aplicação do Enem.

Cidade do centro-sul do Paraná, a cerca de 400km de Curitiba, Rio Bonito do Iguaçu tem 14 mil habitantes. As duas escolas estaduais do município tiveram a infraestrutura comprometida e passam por vistorias, segundo o governo paranaense.

Dados da Defesa Civil apontam que até 90% da área urbana de Rio Bonito do Iguaçu sofreu algum estrago na infraestrutura.

O secretário de Educação do Paraná, Roni Miranda, disse ter conversado com o presidente do Inep, Manuel Palácios, que se colocou à disposição no auxílio aos estudantes e na organização do Enem em nova data.

Até o momento, não há informações sobre suspensão do Enem em outros municípios paranaenses atingidos, como Guarapuava. Segundo dados do Inep, há no Paraná 195.870 inscritos confirmados no exame.

O próprio edital do Enem prevê que o participante impedido de comparecer à prova por problemas climáticos ou de infraestrutura tem o direito de solicitar a reaplicação do exame.

Com Agência Brasil