Tiros interrompem evento da Apae em Sidrolândia; duas pessoas ficam feridas e autor é preso

O que deveria ser uma noite de confraternização e solidariedade terminou em violência e pânico em Sidrolândia, cidade a 70 quilômetros de Campo Grande. Na noite desse sábado (7), um homem armado invadiu um evento beneficente promovido pela Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) e abriu fogo contra um dos participantes, deixando duas pessoas feridas.

De acordo com informações da Polícia Militar e da Polícia Civil, o suspeito foi identificado como Edson Nascimento, que chegou ao local por volta das 21h e, sem aviso, efetuou diversos disparos contra Robson Ribas Benitez, atingindo-o no braço esquerdo, na cabeça e no tórax. A irmã de Robson, que estava próxima no momento do ataque, também foi baleada no braço esquerdo.

Robson foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e levado em estado grave ao Hospital Elmíria Silvério Barbosa, sendo posteriormente transferido com urgência para uma unidade de saúde em Campo Grande. Sua irmã permanece em observação no hospital de Sidrolândia.

Preso momentos após o crime, Edson alegou à polícia que o ataque foi motivado por vingança. Segundo ele, Robson teria envolvimento na morte de sua filha, ocorrida no final do ano passado. A declaração foi feita de forma breve, e sem apresentar provas ou mais detalhes. A motivação exata do crime ainda está sob investigação.

Após os disparos, Edson fugiu a pé em direção ao bairro São Bento, mas foi localizado por uma equipe da Polícia Militar na Avenida Dorvalino dos Santos, nas proximidades do Clube Nava. Ele usava calça jeans e camiseta verde-oliva, como relataram testemunhas, e carregava um revólver calibre 38 com cinco munições deflagradas.

Ainda segundo o registro policial, o autor estava embriagado, exaltado e em estado eufórico. Ele foi algemado e levado à delegacia, onde precisou ser medicado com insulina, levada pela esposa — Edson é diabético e afirmou que corre risco de vida sem o uso da medicação.

O evento da Apae ocorria em área aberta na Rua Ponta Porã, o que dificultou o trabalho da perícia, uma vez que não havia vestígios visíveis que determinassem com precisão o local exato dos disparos. A investigação continua sob responsabilidade da Polícia Civil de Sidrolândia, que apura as circunstâncias e possíveis conexões com o crime citado por Edson.

Edson Nascimento permanece preso e deve responder por tentativa de homicídio qualificado. A o momento a direção da Apae de Sidrolândia não se pronunciou sobre o ocorrido.

