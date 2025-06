Empresários franceses anunciam R$ 100 bilhões em investimentos no Brasil durante encontro com Lula em Paris

Durante reunião com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva em Paris, nesta sexta-feira (6), um grupo formado por 15 grandes empresários franceses com atuação no Brasil anunciou o compromisso de investir R$ 100 bilhões no país ao longo dos próximos cinco anos. O anúncio foi confirmado por Lula em coletiva de imprensa neste sábado (7), e é considerado um dos principais resultados da viagem presidencial à França.

“Estamos levando de volta para o Brasil o compromisso dos 15 maiores investidores franceses, que já têm empresa no Brasil, de, nos próximos cinco anos, termos um investimento de 100 bilhões. Essa é a novidade”, afirmou o presidente.

Lula aproveitou a ocasião para defender sua agenda internacional, destacando que os encontros com lideranças e empresários estrangeiros têm gerado frutos concretos para a economia brasileira. “Se a gente somar os investimentos que conseguimos na China, se a gente somar os investimentos que conseguimos no Japão, vamos perceber que estamos fazendo aquilo que todo e qualquer presidente da República precisaria fazer pelo Brasil”, disse.

O presidente explicou que seu papel é abrir portas para empresários brasileiros e estrangeiros dialogarem e firmarem parcerias. “O papel do presidente é abrir a porta e dizer para os caras: ‘olha, está aqui as possibilidades, nós produzimos isso, nós oferecemos isso, o que você tem para nos oferecer?’, e fazer negócio. E foi isso que eu fiz aqui na França”, afirmou.

Relação Brasil-França

A França é atualmente a terceira maior fonte de investimentos diretos no Brasil, com um estoque de US$ 66,34 bilhões. Em 2024, o comércio bilateral entre os dois países movimentou US$ 9,1 bilhões, um crescimento de 8% em relação ao ano anterior. Atualmente, mais de mil empresas francesas operam no Brasil, gerando aproximadamente 500 mil empregos diretos.

Apesar dos números expressivos, Lula afirmou que o potencial da parceria ainda está longe de ser totalmente explorado. “É uma vergonha que um país do tamanho do Brasil, oitava economia do mundo, e um país do tamanho da França, que é a quinta ou a sexta, só tenha fluxo de US$ 9 bilhões. É pouco. Nós temos com o Vietnã, que é muito mais recente a nossa relação, 13 bilhões de dólares de fluxo comercial”, comparou.

Segundo o presidente, o interesse dos empresários franceses em dialogar com o governo brasileiro é uma sinalização positiva. “Fiquei muito feliz que esses 15 empresários pediram a reunião comigo. O Brasil precisa se colocar como um país grande. A gente não é menor do que ninguém”, concluiu Lula.

