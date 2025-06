Caminhonete cai no Rio Taquari após motorista esquecer freio de mão em rampa de acesso, em Coxim

Uma caminhonete Toyota Hilux, acoplada a uma carretinha, caiu no Rio Taquari na tarde desse sábado (7), no município de Coxim, após o condutor esquecer de acionar o freio de mão. O incidente ocorreu na rampa de acesso ao rio, localizada no Bairro Santo André, e mobilizou toda a equipe do Corpo de Bombeiros da cidade. Felizmente, ninguém ficou ferido.

De acordo com as primeiras informações, o motorista, ainda não identificado, é natural de Campo Grande e havia acabado de retornar de um passeio aquático. No momento do acidente, ele manobrava uma moto aquática quando estacionou o veículo em uma área inclinada da rampa, sem o travamento do freio estacionário.

Sem a devida fixação, a caminhonete começou a deslizar lentamente pela rampa até submergir completamente no rio, arrastando também a carretinha utilizada para o transporte da moto aquática. Imagens gravadas no local mostram o momento em que o veículo afunda, gerando espanto entre os presentes.

Ao serem acionados, os bombeiros chegaram rapidamente ao local e iniciaram os procedimentos para a retirada da caminhonete. O trabalho de resgate conta com o apoio de mergulhadores e maquinário especializado para içar o veículo de dentro do rio.

Segundo os militares, apesar do susto e da perda material, o acidente não deixou vítimas. “A principal hipótese é de que o freio de mão não tenha sido acionado, o que, em uma rampa como essa, é suficiente para causar um incidente como esse”, informou um dos integrantes da equipe de resgate.

As autoridades ainda apuram detalhes do ocorrido e o condutor deverá prestar esclarecimentos sobre o incidente.

