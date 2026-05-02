Tiros em festival gastronômico deixam um morto e um ferido em Chapadão do Sul

Ocorrência foi registrada durante evento com grande público na madrugada deste sábado

Um homem de 27 anos morreu após ser baleado durante uma confusão registrada na madrugada deste sábado (2), nas imediações da praça de eventos de Chapadão do Sul, onde acontecia um festival gastronômico.

De acordo com informações oficiais, duas pessoas foram atingidas por disparos de arma de fogo. A vítima fatal chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos. Um jovem de 21 anos também foi baleado e recebeu atendimento médico.

A ocorrência foi registrada em uma área com grande concentração de público. Inicialmente, houve informação de três feridos, mas o número foi corrigido ao longo da apuração.

Ainda conforme os levantamentos iniciais, há indícios de que o sobrevivente não seria o alvo dos disparos e pode ter sido atingido de forma colateral. Ele relatou não conhecer os envolvidos.

O caso é tratado como homicídio qualificado com uso de arma de fogo. As circunstâncias, a motivação e a autoria ainda estão sendo investigadas pela Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, que realiza diligências e análise de vestígios para esclarecer o ocorrido.

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