Homem é morto com tiro na cabeça após discussão em comércio no bairro Santa Emília

Vítima foi atingida durante confronto e morreu no local

Um homem identificado como Ataíde Rojas, de 45 anos, morreu após ser atingido por um disparo na cabeça na noite de sexta-feira (1º), no Jardim Santa Emília, em Campo Grande.

Equipes do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram acionadas e encontraram o homem caído ao lado de uma motocicleta. Ele apresentava ferimento na cabeça e não resistiu. Conforme os registros, a vítima estava com um facão na cintura e segurava um soco-inglês, além de utilizar capacete.

Segundo informações do boletim de ocorrência, momentos antes do disparo houve um desentendimento dentro de um estabelecimento comercial, possivelmente motivado por uma dívida. Após a primeira discussão, o proprietário do local teria pedido que Ataíde deixasse o espaço.

Posteriormente, o homem retornou ao comércio e iniciou um novo confronto. Durante a briga, ele teria sacado uma faca e avançado em direção ao empresário, que reagiu efetuando o disparo que atingiu a vítima.

A PM (Polícia Militar), a PCMS (Polícia Civil de Mato Grosso do Sul) e a perícia técnica estiveram no local para os levantamentos. O caso foi registrado como homicídio simples e segue em investigação.

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