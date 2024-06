Namorada de rapaz mata mulher em situação de rua com facadas no rosto por ciúmes

Uma mulher em situação de rua foi assassinada na madrugada desta terça-feira(25) por Márcia Silva Evaristo(47) no bairro Guanandi em Campo Grande. A vítima foi golpeada com facadas e ainda não foi identificada.

Conforme boletim de ocorrêcia, o namorado diz que ele estava em casa bebendo com Márcia, até que ela decidiu ir embora na madrugada. Após isso, ele saiu para comprar mais cerveja. No caminho, assim, ele se deparou com a mulher em situação de rua, que já havia conhecido no domingo. A mulher peguntou se ele tinha latinhas para reciclagem e se podia buscá-las na residência do rapaz.

Quando chegaram na residência, uma vila, a namorada do rapaz estava a espreita na espera dele, pois suspeitava que estava sendo traída. Então, Assim que viu a mulher, foi pra cima com uma faca e acabaram parando na rua. A moradora de rua morreu devido a facadas no rosto.

Márcia Silva Evaristo fugiu do local, logo depos e ainda não foi encontrado.

