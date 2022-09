Tio e sobrinho são presos com 50 kg de pasta base de cocaína na BR-262

Dois homens foram presos no final da tarde de ontem (14), após serem flagrados com 50 kg de cocaína na BR-262, em Miranda, distante 194 quilômetros de Campo Grande.

Segundo informações, os agentes da PRF (Polícia Rodoviária Federal) faziam fiscalização no Posto Guaicurus, quando abordaram um veículo ocupado por dois homens, tio e sobrinho.

Durante abordagem, os homens relataram serem de Corumbá, mas entraram em contradição em diversos momentos sobre para onde iriam e quanto tempo ficariam. Ao serem questionados pelos policiais se havia algo de ilícito no carro, a dupla confessou estar levando drogas.

Foi realizada vistoria no carro, onde encontraram diversos tabletes de pasta base de cocaína escondidos nas laterais e no teto do automóvel. Após pesada, a carga do entorpecente totalizou 50 kg.

A dupla confessou que pegou o carro do primo na noite anterior e que, depois, um boliviano foi até a casa dos envolvidos e colocou a droga no veículo.

Os homens ganhariam R$ 50 mil para levar a droga de Corumbá a Campo Grande. Os dois foram presos em flagrante.

Com informações de O Pantaneiro

Leia Mais: PMA socorre família ferida após acidente na rodovia

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.