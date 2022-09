Tia de jovem reconhece roupas encontradas com ossada humana

As roupas e objetos encontrados junto aos restos mortais localizados em uma fossa na tarde de ontem (20) no município de Rio Brilhante, a 163 quilômetros de Campo Grande foram reconhecidos pela tia da jovem identificada como Nayara Maria da Silva, de 25 anos.

De acordo com informações do site Rio Brilhante em Tempo Real, a mulher foi a delegacia e confirmou que a blusa localizada próximo a ossada era da sobrinha, bem como os outros pertences escondidos na fossa em uma residência no bairro Antônio de Souza Barbosa. A vítima estava desaparecida desde novembro do ano passado.

Mesmo com o reconhecimento da tia da vítima, a perícia encaminhou os materiais genéticos para Campo Grande, onde passará por análise em laboratório. Se confirmada a principal hipótese, o caso será tratado como homicídio e ocultação de cadáver.

A autoria e motivação do crime seguem sendo investigadas, sob comando da delegada Daniele Felismino, do delegado Goethe Arce, com apoio de equipes do SIG (Setor de investigações Gerais).

A casa onde a ossada foi encontrada está no era endereço de Emanuel Rufino Alves, 56, preso desde de dezembro de 2021 por ter matado um homem com quem tinha uma desavença. Ele passa agora a ser suspeito também pelo assassinato e ocultação de cadáver.

Com informações do site Rio Brilhante em Tempo Real.

