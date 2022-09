Ossada humana é encontrada em casa de suspeito de assassinato

Uma ossada humana foi encontrada na manhã desta terça-feira (20) dentro de uma fossa no quinta de uma residência no município de Rio Brilhante, a 163 quilômetros de Campo Grande. A suspeita é de que o corpo é de Nayara Maria da Silva, de 25 anos, que estava desaparecida desde novembro do ano passado. Porém apenas o exame de DNA poderá confirmar se os restos mortais pertencem a jovem desaparecida.

A delegada Daniele Felismino, o delegado Goethe Arce e equipes do SIG (Setor de investigações Gerais) estão no local com a Perícia Técnica de Dourados para levantamentos, de acordo com informações do site Rio Brilhante em Tempo Real.

A casa onde a ossada foi encontrada está no era endereço de Emanuel Rufino Alves, 56, preso desde de dezembro de 2021 por ter matado um homem com quem tinha uma desavença. Ele passa agora a ser suspeito também pelo assassinato e ocultação de cadáver.

A suspeita da polícia é que ela tenha sido assassinada em outro local enterrada nesse local que é uma fossa. O caso continua sendo investigado.

