Teste confirma embriaguez de motorista que causou morte de motociclista

Lahiz Mattos Villalba, 30, morreu em um acidente no cruzamento das ruas Rui Barbosa e Tancredo Neves, na tarde de sábado (02), após ter sito atropelada por uma caminhonete dirigida por um idoso, de 61 anos, que reprovou no teste de bafômetro e foi preso em Corumbá.

Segundo Diário Corumbaense, o teste do etilômetro registrou 0,71 mg/l de álcool no sangue, muito acima do tolerado pela legislação de trânsito. O motorista vai passar por audiência de custódia, que vai determinar se ele continua preso ou não.

Uma testemunha relatou à Polícia, que Lahiz Mattos seguia sentido leste/oeste pela rua Rui Barbosa, quando houve a colisão com a caminhonete, que trafegava no sentido oeste/leste, na mesma via.

Lahiz sofreu múltiplas fraturas. Equipes do Corpo de Bombeiros Militar e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), foram ao local da colisão, mas ela já estava sem sinais vitais. A Polícia Militar isolou a área e a Polícia Civil e Perícia Científica realizaram os levantamentos da dinâmica da colisão.

Conforme o registro policial, a vítima não portava a Carteira Nacional de Habilitação.