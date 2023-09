Motociclista morre após bater em meio-fio no Residencial Búzios

Um homem, identificado como Jefferson Francisco de Oliveira, de 38 anos, morreu na madrugada deste domingo (03), em acidente de moto na avenida José Barbosa Rodrigues, no Bairro Residencial Búzios, em Campo Grande.

Segundo informações da polícia, o acidente teria ocorrido por volta das 4h. Jefferson foi encontrado já agonizando por uma testemunha que passava na região. O socorro foi acionado e ao chegar no local a vítima estava com um hematoma no rosto e hemorragia no nariz e não resistiu aos ferimentos.

Ele pilotava um motocicleta CG Titan Preta. Uma equipe da Perícia Científica foi acionada, bem como da Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol. Não foi encontrado sinais de envolvimento de outro veículo no acidente e a suspeite é de que Jefferson tenha atingido o meio-fio.

O caso foi registrado como acidente de trânsito provocado pela própria vítima.