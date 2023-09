Por Jhoseff Bulhões

Prestes a completar 34 anos de idade no próximo final de semana, o cantor Gusttavo Lima presenteia os fãs com o lançamento de mais três músicas inéditas, do novo DVD “Paraíso Particular”. O Embaixador acaba de apresentar, em todas as plataformas digitais, o EP Volume 2, que reúne as canções: “Canudinho”, com participação especial de Ana Castela.

É engraçado, mas muitos produtores de eventos não contratam uma assessoria de imprensa, e depois ficam implorando por divulgação. Vale lembrar que muitos nem sequer convidam os colunistas da nossa cidade. Eu não divulgo se não for convidado. Sem mais!

Quem esteve em casa foi a cantora Lia Mayo. Adorei recebê-la na minha casa, foi uma tarde produtiva. Ela, recentemente, lançou sua mais nova música, “Dona Onça”. A Lia fez muito sucesso por aqui e vai continuar fazendo, é talentosa e muito querida. Agora, está em nova fase da sua carreira e se destacando no sertanejo.

Vem aí, aumento de salário para os brasileiros em 2024. O valor será de R$ 1.421, questão que não adianta aumentar se não tiver o equilíbrio dos valores dos produtos nos supermercados e comércios. Fui, estes dias, fazer compras, fiquei assustado com os preços. Ainda não estou comendo picanha, alguém aí conseguiu?

Foi o maior comentário da semana em Campo Grande – a prisão do sertanejo que agrediu a mulher. O que todo mundo queria saber era quem é o cantor. A questão é que ele nem é famoso na nossa cidade. O lugar para quem bate em mulher é a cadeia.

Quero tirar umas férias, mas está impossível, muitos trabalhos e agenda. Logo ficarei alguns dias em off, aviso vocês com antecedência. Será poucos dias, tá? Aproveitando, quero agradecer os milhares leitores da minha coluna, recebo muitas mensagens de carinho e incentivos. Muito obrigado, mesmo!

Nos EUA, Luan Santana desembarcou na segunda-feira passada (28), à noite, em Miami, após temporada de uma semana em Los Angeles. Como destino, um encontro com os produtores noruegueses do Stargate, formado por Tor

Erik Hermansen e Mikkel Storleer Eriksen. Vem mais um sucesso aí, só anotem o que estou dizendo.

Em primeira mão, quem estará em Campo Grande por alguns dias é a cantora Mariana Fagundes. Ela está estourada nas plataformas digitais, com seu novo sucesso, “Me Usa”. Ela atenderá a imprensa e também visitará alguns amigos.

Vem mais um feriado. Enquanto ele não chega, sigo daqui, trabalhando e preparando a próxima coluna “Em Alta”. Boa semana a todos, a gente se encontra por aí. Fui…

