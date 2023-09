Flamengo vence líder Botafogo com golaço de Bruno Henrique

O Flamengo venceu o Botafogo por 2 a 1, neste sábado (2), e acabou com a hegemonia do líder do Campeonato Brasileiro no Estádio Nilton Santos.

O Flamengo abriu o placar no primeiro minuto com gol contra de Marlon Freitas, levou o empate de Victor Sá ainda na etapa inicial e desempatou no segundo tempo, com um golaço do capitão Bruno Henrique de fora da área.

A vitória rubro-negra acaba com uma dupla invencibilidade do Botafogo. O líder do Brasileirão tinha 100% de aproveitamento em casa na temporada e não perdia no campeonato há 12 jogos.

O sucesso do Fla como visitante contou com o dedo de Jorge Sampaoli. O técnico argentino deixou Gabigol no banco, mexeu no jeito de jogar e deu a faixa de capitão para o decisivo Bruno Henrique.

O Botafogo amarga duas derrotas consecutivas: foi eliminado pelo Defensa y Justicia na Sul-Americana e agora é derrotado pelo rival. O Flamengo, em compensação, ganha confiança para a final da Copa do Brasil contra o São Paulo e dá paz ao pressionado Sampaoli.

O Flamengo vai ao terceiro lugar, com 39 pontos. O Botafogo segue líder disparado, com 51, mas pode ver a vantagem diminuir para oito pontos se o vice-líder Palmeiras vencer o Corinthians neste domingo, na Neo Química Arena.

Fora de campo, uma briga deixou três feridos e 12 presos. Dentro das quatro linhas, o clássico foi movimentado, mas sem maiores entreveros. Gabigol e Bruno Henrique provocaram a torcida botafoguense.

A partida atrasou 18 minutos. O Flamengo se complicou com o trânsito carioca e chegou após às 20h no Nilton Santos.

Com informações da Folhapress