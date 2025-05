Tentativa de feminicídio em posto de gasolina acaba com homem preso na Capital

Vítima foi baleada várias vezes

Na tarde desta quinta-feira (29), uma tentativa de feminicídio aconteceu no estacionamento de um posto de gasolina no bairro Parati em Campo Grande. Um homem efetuou disparos contra a ex-mulher.

O indivíduo de 58 anos foi preso em flagrante após tentar fugir na Avenida Bandeirantes pela Polícia Militar. A mulher havia pedido pedido o divórico neste mês maio, poucos dias antes do crime.

No ocorrido desta tarde, o homem baleou a vítima ao efetuar vários disparos, a mulher chega a cair no chão, mas ele continuou disparando.

Ela foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada para a Santa Casa.

