Fundação Bradesco abre 20 vagas de emprego na escola-fazenda de Bodoquena

Seleção acontece nos dias 3 e 4 de junho em Miranda; há oportunidades para professores, vaqueiros e cargos adminstrativos

A Fundação Bradesco está com 20 vagas de trabalho abertas para atuação na escola-fazenda localizada em Bodoquena, cerca de 265 quilômetros da Capital. As oportunidades são para as áreas de Educação, Administração e Operações, com exigência mínima de ensino médio completo, técnico ou superior, conforme o cargo.

Os interessados devem comparecer pessoalmente à Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab), no município de Miranda, nos dias 3 e 4 de junho, levando currículo impresso e CPF. O atendimento será realizado das 7h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h30, na Rua Marechal Floriano Peixoto, nº 512, no centro da cidade.

Entre os benefícios oferecidos estão assistência médica, vale-alimentação, vale-transporte e moradia no local. Também é exigida disponibilidade para mudança de cidade. Ter experiência com crianças e adolescentes será considerado um diferencial.

Confira algumas das vagas disponíveis:

Auxiliar de cozinha, cozinheiro(a) e cargos rurais: exigido ensino médio completo e experiência na função.

Instrutor de banda: necessário ter licenciatura em Música e conhecimento das metodologias da educação básica.

Gerente administrativo escolar: exige graduação em Administração, Pedagogia ou áreas afins, além de vivência na função.

Outras vagas: vaqueiro, tratorista, marceneiro e encarregado de cozinha.

A Fundação Bradesco atua com escolas próprias em todo o país e realiza contratações regulares para atender às demandas das unidades. Mais informações sobre os cargos e benefícios estão disponíveis na página oficial de carreiras da instituição.

