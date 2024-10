Tentativa de assalto em ótica no Centro de Campo Grande termina com vitrine estilhaçada e apreensão de arma

Uma tentativa de assalto na manhã desta sexta-feira (25) deixou uma ótica, localizada na Rua Rui Barbosa, com a vitrine estilhaçada e uma arma apreendida. De acordo com informações preliminares, a proprietária da loja foi abordada por um criminoso armado com uma faca enquanto abria o estabelecimento. O assaltante conseguiu levar o celular da vítima e fugiu, sendo procurado pela Polícia Militar.

Testemunhas afirmaram ter ouvido disparos de arma de fogo durante o incidente, mas a informação ainda não foi confirmada pela polícia. Além dos danos à vitrine, uma arma de fogo com munições foi encontrada e apreendida dentro do estabelecimento, embora o proprietário do armamento ainda não tenha sido identificado.

Após o ocorrido, a proprietária decidiu fechar o estabelecimento, e a investigação do caso foi encaminhada à Derf (Delegacia Especializada de Repressão a Roubos e Furtos), que seguirá com as apurações. A Polícia Militar segue em busca do suspeito.

