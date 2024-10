Governo de MS assina 258 novas moradias para Dourados e Naviraí

Para ajudar famílias a realizarem o sonho da casa própria, o governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, assinou nesta quinta-feira (24), os contratos para construção de 258 novas moradias nas cidades de Dourados e Naviraí. As habitações fazem parte de uma parceria entre o Estado, governo federal e os municípios, por meio do FAR (Fundo de Arrendamento Residencial), que faz parte do Minha Casa, Minha Vida.

O governador destacou que realizar o sonho da casa própria de centenas de famílias é possível devido um esforço coletivo e um trabalho em conjunto. “Uma parceria de sucesso, com cada um fazendo sua parte, para conseguir viabilizar as novas moradias. Esta é uma conquista para todo o Estado. Vamos continuar nesta linha que é colocar a habitação como prioridade”.

As novas moradias serão destinadas para atender famílias da Faixa 1, que possuem renda de até R$ 2.850,00. Desde o retorno do programa Minha Casa, Minha Vida, Mato Grosso do Sul já assinou o oitavo empreendimentos, em seis cidades, chegando a 1.022 unidades habitacionais.

Serão 198 moradias para Dourados, sendo 108 na Vida Nova Cidade Jardim e mais 90 no Conjunto Habitacional GreenVille II. O governo do Estado investirá na implantação da rede de abastecimento de água e esgoto onde serão erguidas as unidades.

“Hoje é um dia especial. Após todo esforço coletivo e um trabalho sensacional da Agehab, conseguimos chegar nesta assinatura. O cidadão quer a sua casa própria e neste processo muitas famílias serão beneficiadas. Novas moradias ajudam a cidade a se desenvolver”, afirmou o prefeito de Dourados, Alan Guedes.

Para Naviraí serão 60 novas habitações, que serão construídas no Residencial Interlagos. Além da contrapartida do Estado, a Agehab forneceu apoio técnico e institucional para o cadastramento da proposta e aprovação dos projetos até sua contratação no programa federal.

“Os municípios procuram cada vez mais moradias, pois é uma demanda grande da população. Tenho que agradecer todo esforço e dedicação de todos. As novas residências serão um marco para cidade”, destacou a prefeita de Naviraí, Rhaiza Matos.

A diretora-presidente da Agehab (Agência de Habitação Popular de Mato Grosso do Sul), Maria do Carmo Avesani, explicou que agora o próximo passo é o início da construção das moradias. Já as famílias que desejam ser contempladas devem fazer as inscrições nos municípios.

“O esforço de todos fez com que não perdêssemos nenhuma casa para o Estado. Tenho que agradecer ao governador pelo empenho e por priorizar a habitação, isto é o que garante estas parcerias. Um objetivo comum que vai atender as pessoas com novas moradias”, disse Avesani.

O superintendente de rede da Caixa Econômica Federal no Mato Grosso do Sul, Augusto César Merey Vilhalba, destacou a importância do empreendimento na região. “Trata-se de uma ação importante para o desenvolvimento de Mato Grosso do Sul, com as parcerias do governo do estado e prefeituras, viabilizando o sonho da casa própria. Estamos chegando ao oitavo empreendimento, com investimento de R$ 191,5 milhões “, disse.

