Discussão durante bebedeira termina em morte na Aldeia Nova Buriti

Um desentendimento entre dois homens resultou na noite de quarta-feira (24) na Aldeia Nova Buriti, em Dois Irmãos do Buriti, localizada cerca de 116 quilômetros de Campo Grande, terminou em morte. Durante uma bebedeira que começou por volta das 16h, um dos envolvidos, identificado apenas como Renato, foi atacado a golpes de foice pelo outro homem, que foi preso pela Polícia Militar.

De acordo com informações preliminares, o crime aconteceu por volta das 21h30, após os dois discutirem. Segundo o suspeito, ele se sentiu ameaçado e, então, atacou Renato com uma foice. Renato foi socorrido e levado ao Hospital Cristo Rei, mas não resistiu aos ferimentos, e morreu devido a um grave traumatismo craniano.

De acordo com informações do site Sidro News, a polícia prendeu o suspeito ainda na aldeia, onde ele confessou o crime e apontou o local onde escondeu a foice utilizada no ataque. A identidade do suspeito não foi divulgada pelas autoridades.

