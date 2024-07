Tenente-coronel da PM atira em ladrão ao ter casa invadida

Ladrão ainda não identificado foi perseguido por um tenente-coronel da PM (Polícia Militar), na madrugada deste sábado (13), no bairro Jardim Tijuca, em Campo Grande, ao invadir a casa do agente de segurança.

Conforme relatado no Boletim de Ocorrência, o suspeito primeiro entrou em uma casa abandonada que fica ao lado da residência do militar. Em seguida, o policial escutou um barulho vindo do quintal da casa dele e, ao verificar o que estava aconteceu, deu de cara com o homem.

O tenente-coronel deu ordem de parada ao bandido, mas o homem correu e pulou o muro da casa. O PM efetuou disparos em direção ao suspeito, mas ele não foi atingido.

Equipes policiais foram acionadas para dar apoio à vítima, mas o bandido não foi localizado. O militar contou que na quarta-feira (10), teve uma bicicleta furtada do quintal. O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol como violação de domicílio e furto.

