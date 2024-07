Carreta carregada com gado bovino tombou na BR-060 na noite dessa sexta-feira

Motorista que ficou preso nas ferragens conseguiu ser resgatado com vida pela SAMU

Na noite dessa sexta-feira (12), um grave acidente ocorreu na BR-060, próximo a Rio Verde. O motorista de uma carreta carregada de bovinos tombou após o motorista tentar fazer uma ultrapassagem e acabar descendo um degrau do acostamento, onde caiu em uma vala, de aproximadamente cinco metros de profundidade.

Com o impacto do acidente, o cavalo mecânico desengatou e ficou totalmente destruído. Estavam separados, a cabine, o chassi, as rodas e até o motor do veículo. O motorista ficou preso nas ferragens, mas conseguiu ser resgatado com vida pela equipe da SAMU, de Camapuã.

Várias animais morreram no local e foi preciso que o Corpo de Bombeiros utilizassem uma pá carregadeira para salvar os bovinos que ainda estavam vivos, mas presos na carreta tombada.

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) está investigando o caso.

