Projetos sociais incentivados pela MSgás alcançam mais de 12 mil pessoas no Estado

Relatório da Companhia mostra como os incentivos fiscais podem contribuir e gerar impacto positivo ao desenvolvimento humano

A destinação de R$ 2.094.270 para 11 projetos sociais alcançou nos anos de 2020, 2021 e 2023 mais de 12 mil pessoas por meio da Lei de Incentivo Fiscal aplicada pela MSGás (Companhia de Gás de Mato Grosso do Sul). Os números estão no Relatório Social da empresa, destacando que a participação em iniciativas de apoio e financiamento de programas para a comunidade reforça o compromisso da companhia com a responsabilidade social.

Para a MSgás, responsabilidade social não é apenas uma nomenclatura orgânica, mas sim um compromisso que a empresa leva como um dos legados da sua atividade corporativa. O incentivo fiscal é uma ferramenta eficaz para o êxito dessa missão.

A companhia já se prepara para o lançamento de nova Chamada Pública para seleção de projetos a serem apoiados. A previsão é de lançamento da chamada em 28 de agosto de 2024, através do site oficial da empresa www.msgas.com.br, contando com ampla divulgação em suas redes sociais e na mídia local.

Repasses

De acordo com o Relatório Social, os recursos destinados a projetos sociais foram aplicados na seguinte proporção:

• 43,65% (R$ 914.270,00) por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura;

• 19.09% (R$ 400 mil) pela Lei do Audiovisual;

• 18,14% (R$ 380 mil) através da Lei de Incentivo ao Esporte)

• 9,54% (R$ 200 mil) ao Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente; e

• 9,54% (R$ 200 mil) ao Fundo Municipal do Idoso)

Os projetos incentivados, além de promover a inclusão social por meio de projetos artísticos e culturais, como a música, teatro, dança e cinema, ampliam oportunidades aos idosos e crianças com deficiência, assistem crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade com acolhimento e amparo, amplia o acesso ao esporte e lazer, e garante segurança alimentar e nutricional.

Com informações da Agência de Notícias de MS