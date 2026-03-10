Tendo como alvo bicheiro carioca, Gaeco faz operação em presídio de Campo Grande

O bicheiro Rogério de Andrade, preso na Penitenciária Federal de Campo Grande, é alvo de operação do Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado) do Rio de Janeiro nesta terça-feira (10). Esta é a segunda operação deste ano contra o bicheiro, considerado um dos mais poderosos do Rio de Janeiro.

Segundo informações divulgadas pelo Gaeco, no total são vinte mandados de prisão preventiva contra Rogério e integrantes de seu núcleo de segurança na região de Bangu. Dentre eles, estão 18 policiais militares e penais, da ativa e da inativa, além de um policial civil inativo, que foi cooptado pela organização criminosa enquanto ainda estava no cargo.

Os denunciados atuavam na segurança de pontos de exploração ilegal de jogos de azar na região de Bangu e se valiam da prática sistemática de atos de corrupção para garantir a livre atividade do grupo criminoso.

Os alvos da operação vão responder pelos crimes de constituição de organização criminosa armada, majorada pelo concurso de funcionários públicos e pela conexão com outras organizações criminosas, além de corrupção ativa e passiva.

A operação tem mandados no Rio de Janeiro, Belford Roxo, Duque de Caxias, Mangaratiba, Nilópolis e São João de Meriti, além da Penitenciária Federal de Campo Grande, onde Rogério está detido desde 2024, após ser preso pela ‘Operação Último Ato’ do Gaeco e denunciado por ser apontado como mandante da morte de outro contraventor no Rio de Janeiro.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram