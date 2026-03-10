PRF realiza comandos de saúde em municípios de MS com apoio da Carreta da Saúde

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) realiza essa semana comandos de saúde em diversos municípios do estado. A ação conta com o apoio da Carreta da Saúde da PRF, um veículo preparado para atendimentos à população.

O primeiro dia de atendimento ocorreu nesta segunda-feira (9), em Jaraguari. A atividade contou com estrutura e organização logística da PRF, além da participação e apoio da Motiva MS, concessionária responsável pela administração da BR-163, do CETEPS (Centro de Tecnologia e de Educação Profissional), SEST/SENAT e Ótica Prisma.

Durante a ação, motoristas profissionais receberam atendimentos de saúde, incluindo exames para avaliação de obesidade, hipertensão, hiperglicemia, teste de visão, entre outros procedimentos.

A iniciativa busca promover a saúde preventiva dos profissionais das estradas, que frequentemente enfrentam longas jornadas de trabalho, alimentação irregular e altos níveis de estresse. A identificação precoce de possíveis problemas de saúde contribui diretamente para a segurança viária, reduzindo o risco de acidentes e promovendo mais qualidade de vida aos motoristas.

Além dos caminhoneiros e motoristas profissionais, os atendimentos também serão disponibilizados à população dos municípios que receberão a Carreta da Saúde da PRF.

Confira o calendário de atendimento:

12 e 13/03/2026 – Camapuã

16 a 20/03/2026 – Rio Brilhante

Em Rio Brilhante, as ações fazem parte da Semana Municipal de Segurança no Trânsito.

A Carreta da Saúde da PRF

O veículo, equipado com tecnologia e estrutura adequada, possibilita o atendimento em quatro consultórios individuais para realização de consultas e exames nas áreas de clínica geral, nutrição e fonoaudiologia, além de sala de triagem e vacinação, consultório odontológico e atendimento oftalmológico

Os serviços são prestados por profissionais das secretarias municipais de saúde e de instituições de ensino da área da saúde, enquanto a PRF disponibiliza a unidade móvel e o suporte logístico.

A iniciativa tem como objetivo ampliar o acesso a cuidados preventivos para motoristas profissionais e para a população em geral, especialmente em localidades com menor oferta de atendimento especializado.