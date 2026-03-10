Professor do interior usava perfil da escola para solicitar fotos íntimas de alunos

No interior de Mato Grosso do Sul (MS), um professor, de 42 anos, utilizava a rede social da escola para entrar em contato e solicitar fotos íntimas de alunos. O caso aconteceu no interior do Estado e as mensagens acontecem desde 2023, entretanto só foram descobertas em fevereiro por outra professora.

Segundo informações do Boletim de Ocorrência, a professora, responsável pela administração das redes sociais da escola, descobriu que a conta estava vinculada ao perfil pessoal do professor desde a época em que ele era responsável pela página.

Após isso, a professora passou a perceber as notificações e mensagens com tom sexual vindas das contas privadas dos alunos, todos menores de idade.

Nas conversas, segundo a professora, era possível ver que havia alunos que solicitavam dinheiro em troca de favores, como corrida de aplicativo, compra de alimentos e outros gastos. Os alunos também comentavam sobre o professor deixar sempre a porta da casa aberta.