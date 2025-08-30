Técnico de enfermagem é preso no Paraguai após tentar matar ex-esposa em academia de Ponta Porã

O técnico de enfermagem Rodney Oliveira Dopekevicius, de 39 anos, foi preso na noite desta sexta-feira (29) em Pedro Juan Caballero, no Paraguai, horas depois de tentar matar a ex-esposa, de 36 anos, com uma facada no pescoço dentro de uma academia localizada no centro de Ponta Porã, município sul-mato-grossense a 313 quilômetros de Campo Grande.

A prisão ocorreu após uma força-tarefa conjunta entre policiais brasileiros e paraguaios, que realizaram buscas intensas na região de fronteira. Rodney foi localizado em um hotel no centro da cidade paraguaia e detido sem resistência. De acordo com informações apuradas, ele não possui antecedentes criminais.

O crime aconteceu por volta das 14h30, quando o suspeito abordou a mulher próximo à catraca do estabelecimento, pedindo para conversar. O casal havia se separado no dia anterior e já acumulava histórico de desavenças.

Testemunhas relataram que, ao se aproximar da saída, após alguns segundos de conversa, Rodney sacou uma faca do bolso e tentou golpear o pescoço da vítima. Ela conseguiu reagir instintivamente, colocando a mão no local do ferimento e correndo para o banheiro, onde recebeu os primeiros atendimentos do Corpo de Bombeiros. Em seguida, foi encaminhada ao hospital.

Rodney fugiu a pé, descalço, vestindo camisa preta e short jeans. Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que ele deixou a academia e seguiu em direção à fronteira.

Histórico de violência

Segundo informações da Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM), o casal manteve um relacionamento de dez anos e havia se mudado para Ponta Porã para cursar faculdade. A vítima relatou que já tinha sido agredida pelo suspeito em outras ocasiões, o que reforça o histórico de violência doméstica.

A Polícia Civil de Ponta Porã segue investigando as circunstâncias do ataque e não descarta a eventual participação de terceiros na fuga do suspeito. Enquanto isso, Rodney permanece detido e deve responder por tentativa de feminicídio.

A vítima permanece internada em observação, mas seu estado de saúde é considerado estável.

