Adolescente de 14 anos tem o corpo incendiado em Dourados; namorado de 38 anos é suspeito

Uma adolescente, de 14 anos, teve o corpo queimado e está internada em estado grave na Santa Casa de Campo Grande. O ataque aconteceu na quinta-feira (28), no bairro Jardim Itália, em Dourados.

Segundo informações da Polícia Civil, o suspeito do crime é um homem, de 38 anos, identificado por familiares como namorado da vítima. Ele fugiu logo após o ataque e continua foragido.

A adolescente foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros Militar após ser encontrada com queimaduras de segundo grau na região do tórax e no pescoço. Ela foi levada para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) de Dourados.

Por causa da gravidade das queimaduras, a vítima foi transferida para a Santa Casa da Capital. Até o momento, não há novas informações sobre o estado de saúde da menina.

A ocorrência foi registrada pela DEPAC (Polícia Militar na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) de Dourados. A investigação está sob responsabilidade da DAM (Delegacia de Atendimento à Mulher).