Táxista é preso em flagrante por estuprar passageira em Água Clara

Na tarde da úlltima sexta-feira (9), um taxista de 25 anos foi preso por ser acusado de praticar estupro contra uma passageira na cidade de Água Clara.

a Polícia Civil, por intermédio da Delegacia de Polícia de Água Clara,

A vítima deu entrada no Hospital Municipal Nossa Senhora de Aparecida por volta das 05h da manhã de hoje bastante lesionada, informando que teria sido abusada por um taxista durante a madrugada.

Segundo a polícia, a vítima relatou com detalhes o ocorrido, disse que o suspeito a levou para uma região de mata, que fica próxima a uma grande empresa do município, local em que a violação sexual teria ocorrido.

O caso foi levado até a Polícia Civil e as buscas pelo suspeito iniciaram, o veículo utilizado pelo suspeito foi identificao, o que facilitou para chegar ao proprietário. O responsável pelo carro, disse que havia emprestado o táxi para um amigo.

O suspeito foi localizado em um sítio que fica na entrada do município e foi preso em flagrante. Ele foi encaminhado à Delegacia de Polícia e teve a prisão preventiva decretada.

