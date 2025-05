Governo aprova obras e construção de novo terminal aeroportuário em Dourados

O Governo de Mato Grosso do Sul avançou em duas frentes importantes no município de Dourados. A Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos) homologou a obra de pavimentação e drenagem no bairro Jardim Guaicurus e divulgou as empresas habilitadas para a licitação que definirá a responsável pela construção do novo terminal de passageiros do Aeroporto ‘Francisco de Matos Pereira’.

As duas iniciativas integram o conjunto de investimentos previstos pela gestão estadual para modernizar a malha urbana e expandir a conectividade regional com outras regiões do País.

O projeto de urbanização no Jardim Guaicurus irá comtemplar as ruas: Maria Alves da Silva, Tito Mello, Olavo Ribeiro do Santos, João Pereira Hora, Luiz Mário Albertini, Dullio Aloi, Cláudio Freitas, José Bonifácio, Manoel de Almeida, Walmir Soares e Claudomiro Martins. A ação reforça o compromisso do Governo de MS em áreas de crescimento.

O secretário de Infraestrutura e Logística, Guilherme Alcântara de Carvalho, pontuou o impacto dessas ações. “Estamos celebrando o desenvolvimento em Dourados, mas o mais importante é que essas obras conectam a cidade ao futuro. Elas geram ganhos reais na qualidade de vida da nossa população e aquecem a economia local”, disse.

Aeroporto

O novo terminal do aeroporto de Dourados será construído com R$ 38 milhões, oriundo de recursos do Novo PAC (Plano de Aceleração do Crescimento), além da contrapartida de R$ 900 mil do governo estadual que ficará responsável pela obra e também desenvolveu o projeto do novo receptivo.

A autorização para início do processo licitatório foi dada em março, durante visita do ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, ao município. Na ocasião, o ministro participou da entrega simbólica da nova pista do aeroporto, já em operação para voos privados, inclusive de grande porte.

Com informações da Agência de Notícias de MS.

