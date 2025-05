Condutor foge e 1,4 tonelada de maconha é apreendida dentro de veículo em Campo Grande

Na noite da última quinta-feira (08), a quantia equivalente a 1.411 Kg de maconha foi apreendida pela Polícia Rodoviária Federal (PRF em Campo Grande (MS).

A apreensão aconteceu após, os policiais fiscalizarem um perímetro da BR-060 e deram ordem de parada a uma caminhonete Ford/Ranger, mas o condutor não obedeceu e iniciou fuga. O motorista seguiu em alta velocidade, entrando no perímetro urbano, e colocando em risco outros motoristas e pedestres.

Foi realizada a perseguição e o condutor entrou com o veículo em uma vegetação, colidiu com um muro e abandonou a caminhonete.

Ao descer da viatura para iniciar buscas ao suspeito, a equipe ouviu um disparo de arma de fogo vindo da direção da fuga do motorista, os policiais reagiram e também realizaram disparos em direção a mata.

Buscas foram realizadas no local, com o apoio do Batalhão de Choque e da Força Tática da PMMS, mas ninguém foi encontrado até o momento.

Na caminhonete foi encontrada a grande quantidade de maconha, além de um documento de identidade. A ocorrência foi encaminhada à Denar em Campo Grande (MS).

