Tabletes de maconha e skunk são apreendidos em rodovia na cidade Bataguassu

No total, 148kg de maconha e 28kg de skunk foram apreendidos e o motorista foi preso

Nesta quinta-feira (22), tabletes de maconha e skunk foram encontrados em um carro na Br-267 em Bataguassu. A apreensão foi realizada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF)

A abordagem aconteceu durante uma fiscalização da polícia na rodovia. Um carro VW/Voyage foi vistoriado e nele foram encontrados vários tabletes de maconha e skunk. No total foram apreendidos 148 Kg de maconha e 28 Kg de skunk.

O motorista acabou preso e disse ter pego o carro com a droga em Campo Grande e que o entregaria em Presidente Prudente (SP).

A ocorrência foi encaminhada à Polícia Civil em Bataguassu.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.