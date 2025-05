CDL Campo Grande parabeniza órgãos de fiscalização por ação contra comércio de calçados falsificados

A Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Campo Grande manifesta publicamente seu reconhecimento e parabeniza a atuação conjunta da Decon (Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Contra as Relações de Consumo), sob liderança do delegado titular Reginaldo Salomão e sua equipe, do Procon-MS, representado pelo superintendente Antônio Nardes e sua equipe, e da Receita Federal, pela operação realizada nesta quinta-feira (22) em lojas reincidentes na comercialização de calçados falsificados na região central da Capital.

A ação demonstra o compromisso das instituições com a proteção do consumidor, com a segurança nas relações de consumo e com a integridade do mercado. Produtos falsificados não apenas colocam em risco a saúde e o bem-estar da população, como também promovem concorrência desleal com empresários que atuam de forma legal, recolhendo impostos, registrando seus funcionários e cumprindo rigorosamente as exigências legais.

“O comércio formal, que cumpre com suas obrigações fiscais e trabalhistas, sofre impactos diretos diante da proliferação de produtos piratas. É fundamental combater essas práticas para proteger os consumidores e preservar o equilíbrio do mercado local”, destaca o presidente da CDL Campo Grande, Adelaido Vila.

A entidade reforça a importância de ações contínuas como esta, que visam combater a informalidade e garantir que o comércio campo-grandense se desenvolva com ética, legalidade e justiça.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram