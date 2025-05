Caso suspeito de gripe aviária é investigado em MS por Ministério

Nesta segunda-feria (22), O Mapa (Ministério da Agricultura e Pecuária) divulgou que há um caso suspeito de gripe aviária em uma galinha doméstica na cidade de Angélica em Mato Grosso do Sul.

Uma amostra foi enviada para um laboratório na cidade de Campinas em São Paulo para saber se houve contaminação. No total 9 casos de gripe aviária estão sendo investigados no país e dois casos foram confirmados no Estado do Rio Grande do Sul.

Os dados foram divulgados pelo painel ‘Síndrome Respiratória e Nervosa das Aves’ do Mapa. O último caso confirmado da doença no Estado ocorreu na cidade de Bonito no ano de 2023.

