Suspeitos são presos após matar policiais na fronteira

Antônio Rodas Sanabria e mais um suspeitos foram presos ontem (7), na região de Bela Vista do Norte, acusados de participar do assassinato de três policiais em uma emboscada no dia 24 de maio. De acordo com o site ABC Color, a prisão aconteceu por volta das 2h, quando Sanabria estava indo visitar o seu companheiro, na cidade de Marane’y, região de Minga Guazú.

Ao site paraguaio, o comissário Wilfrido Maldonado disse que as prisões dos suspeitos aconteceram durante uma vigília. Junto aos presos, os policiais apreenderam duas pistolas com carregadores e cartuchos. As armas foram encaminhadas para perícia e a suspeita que uma delas seria dos policiais mortos.

Emboscada na fronteira com três mortos

No dia 24 de maio, o vice-comissário Ever Espinola Torales, os suboficiais Silvio de Jesus Espínola Cáceres e Aristides Ramón Salazar foram mortos a tiros após sofrerem uma emboscada na região de fronteira. Segundo informações da polícia paraguaia, os policiais realizavam uma fiscalização de rotina quando foram surpreendidos pelos pistoleiros. Houve troca de tiros e quatro policiais baleados, três deles morreram e um ficou ferido.

De acordo com a investigação, o ataque foi encomendado por traficantes de maconha que atuam na região.

