Jovem é agredida com máquina de choque pelo namorado

Uma jovem de 18 anos foi ferida varias vezes pelo namorado, que utilizava uma máquina de choque para realizar as agressões. O caso aconteceu ontem (7), na cidade de Ribas do Rio Pardo, a 97 km de Campo Grande.

Segundo relato da vítima, ela foi presa pelo homem em seu quarto. Ao tentar sair, o homem começou a utilizar a máquina de choque nela, o que impossibilitou a fuga. Além de utilizar o aparelho, o agressor ainda deferiu socos, chutes e tentativas de sufocamento.

Após algumas horas, a jovem conseguiu ligar para a mãe do indivíduo. Dessa forma, ela conseguiu ser resgatada do cárcere e agressões.

Ela procurou a delegacia de Polícia Civil de Ribas do Rio Pardo, onde o caso foi registrado como lesão corporal dolosa, no âmbito da violência doméstica.

Serviço:

Disque 180

O Disque-Denúncia, criado pela Secretaria de Políticas para Mulheres (SPM), permite denunciar de forma anônima e gratuita, disponível 24 horas, em todo o país. Os casos recebidos pela central chegam ao Ministério Público.

Disque 100

Para casos de violações de direitos humanos, o disque 100 é um dos meios mais conhecidos. Aliás, as denúncias podem ser feitas de forma anônima para casos de violações de direitos humanos.

O canal envia o assunto aos órgãos competentes no município de origem da criança ou do adolescente.

