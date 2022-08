EMEIs terão vacinação itinerante contra Covid-19

A vacinação contra Covid-19 continua disponível nesta segunda-feira (08) para os publicos especificos de Campo Grande. Como forma de garantir a vacinação de crianças de três a cinco anos contra o novo coronavírus, a Sesau (Secretaria Municipal de Saúde) realiza nesta semana a vacinação itinerante em EMEIs (Escolas Municipais de Educação Infantil). O objetivo é ampliar a cobertura vacinal e facilitar o acesso das crianças.

De acordo com o calendário da vacinação itinerante quatro Emeis receberão as equipes durante os dias oito a 12 de agosto. Nesta segunda-feira a vacinação será no Emei Flórida Britez de Eugênio; no dia 09 é no Emei Novos Estado; dia 10 é no Emei Jardim Carioca; já no dia 11 a vacinação itinerante passa do Emei João Garcia Carvalho Filho e no dia 12, último dia de campanha será no Emei Prof. Adélia Leite Kraviech.

Influenza e Covid-19

As vacinas contra Influenza e Covid-19 continuam sendo aplicadas em toda a população que se enquadra para receber as doses, não sendo necessário mais realizar intervalo entre imunizantes para nenhuma destas duas vacinas.

Quem tem a partir de três anos de idade poderá receber a primeira dose da vacina da Covid-19, sendo necessário aguardar o intervalo recomendado pelo fabricante para concluir o esquema vacinal. O primeiro reforço pode ser aplicado em toda a população que tenha 12 anos ou mais e já recebeu a segunda dose há pelo menos quatro meses.

Está liberado para tomar um segundo reforço quem faz parte de um dos seguintes públicos: pessoas com 35 anos ou mais, trabalhadores da saúde ou pessoas com 18 anos ou mais que tenha algum imunocomprometimento grave. Para todos também é necessário o intervalo de pelo menos quatro meses. Já a vacina da Influenza está disponível para toda a população a partir de seis medidas.

As vacinas estão disponíveis nas unidades de saúde referenciadas, entre 7h30 e 11h, e das 13h às 16h45. Há unidades que possuem horário estendido, e a sala de vacinação funciona normalmente neste período. As unidades também realizam o teste para a detecção da Covid-19, de acordo com horário de funcionamento especifico de cada local.