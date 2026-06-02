Suspeitos são identificados após furtos na zona rural de Iguatemi

Casos ocorreram em maio, na área urbana e na zona rural do município; envolvidos foram localizados durante as apurações

A Polícia Civil concluiu a investigação de três furtos registrados ao longo de maio em Iguatemi. Os casos ocorreram em diferentes pontos do município, incluindo a área urbana e o Assentamento Rancho Loma, na zona rural.

Durante as apurações, equipes reuniram informações, ouviram testemunhas e analisaram provas que ajudaram a esclarecer os crimes. Com o avanço das investigações, os suspeitos foram identificados e localizados na zona rural do município.

Eles foram levados à Delegacia de Polícia de Iguatemi para prestar depoimento sobre os casos investigados. Após a conclusão dos trabalhos, os procedimentos foram finalizados e encaminhados ao Poder Judiciário.

De acordo com a polícia, os envolvidos poderão responder por diferentes modalidades de furto, conforme a participação de cada um nos crimes apurados.

A população pode colaborar com informações por meio do telefone da Delegacia de Iguatemi: (67) 3471-1372.

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