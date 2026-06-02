Dia Municipal do Reggae terá tributo a Bob Marley na Plataforma Cultural

Evento gratuito reúne música, arte, economia criativa e arrecadação de donativos no dia 13 de junho

Tributo a Bob Marley será realizado em Campo Grande no próximo dia 13 de junho, em comemoração ao Dia Mundial do Reggae, na Plataforma Cultural. O evento acontece das 14h às 22h e contará com música, arte, economia criativa e ações solidárias em um grande encontro da cultura sound system.

A programação terá a participação do Rockers Sound System e convidados, que apresentarão uma seleção musical especial dedicada à obra e ao legado de Bob Marley. Além da música, o público poderá visitar espaços de arte e artesanato, conhecer expositores locais e participar de ações de solidariedade.

A entrada é gratuita, mas a organização convida os participantes a levarem 1 quilo de alimento não perecível ou roupas e agasalhos em bom estado, que serão destinados a pessoas em situação de vulnerabilidade social.

Promovido pela Associação Reggae de Mato Grosso do Sul, o evento busca fortalecer a cultura reggae no Estado, incentivar a ocupação dos espaços públicos por atividades culturais e promover a integração da comunidade em um ambiente de respeito, diversidade e convivência pacífica.

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