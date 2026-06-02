Aeroporto de Campo Grande projeta movimentação de quase 22 mil passageiros no feriadão de Corpus Christi

O Aeroporto Internacional de Campo Grande se prepara para receber um aumento significativo no fluxo de viajantes durante o feriado prolongado de Corpus Christi. Entre os dias 3 e 7 de junho, o terminal da Capital deve movimentar cerca de 21,8 mil passageiros, segundo projeção da Aena, concessionária responsável pela administração do aeroporto.

De acordo com a empresa, estarão disponíveis 21.796 assentos para os viajantes ao longo do período, distribuídos em 124 operações entre pousos e decolagens. A expectativa é de maior circulação de passageiros tanto nos embarques quanto nos desembarques, impulsionada pelas viagens de lazer e visitas familiares comuns em feriados prolongados.

A movimentação em Campo Grande faz parte de uma ampla operação realizada pela Aena Brasil em sua rede de aeroportos. Ao todo, a concessionária estima disponibilizar mais de 702 mil assentos em 17 terminais administrados pela empresa em diferentes regiões do país durante o período festivo.

Entre os aeroportos da rede, o maior volume de passageiros é esperado no Aeroporto de Congonhas, em São Paulo, que deverá concentrar mais de 382 mil assentos ofertados. Na sequência aparece o Aeroporto Internacional do Recife, em Pernambuco, com previsão de aproximadamente 140 mil assentos disponíveis.

Com a alta demanda esperada para os próximos dias, a orientação para os passageiros é chegar ao aeroporto com antecedência, conferir a documentação necessária para embarque e acompanhar possíveis atualizações junto às companhias aéreas.

A expectativa do setor é de que o feriado de Corpus Christi contribua para fortalecer o fluxo turístico e a movimentação econômica em diversas regiões do país, refletindo o aumento da procura por viagens aéreas durante o período.

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