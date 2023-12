Suspeitos em boca de fumo morrem após troca de tiros com a Polícia Militar

No final da manhã desta sexta-feira (1), agentes da Polícia Militar revidaram os tiros que receberam e dois suspeitos morreram durante o tiroteio que aconteceu em um ponto conhecido como “boca de fumo”, na Avenida Das Gaivotas, em Chapadão do Sul.

Segundo Jovem Sul News, os policiais realizavam rondas pela cidade para apurar crimes. Por motivos a serem informados no boletim de ocorrência, os criminosos dispararam contra as autoridades. Durante o confronto armado, Os dois suspeitos foram atingidos por pelo menos dois tiros, na altura do peito e abdômen.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender aos feridos após a troca de tiros. Um deles, identificado apenas como um jovem de 20 anos, morreu ainda dentro da viatura de resgate dos Bombeiros.

O segundo, de 28 anos, chegou ao Pronto Socorro, inconsciente e ainda com sinais vitais. Foi realizada massagem cardíaca e conduzido para o Centro Cirúrgico, mas ele também morreu durante o atendimento.

Conforme os agentes das polícias, ambos os baleados possuem várias passagens na delegacia e eram conhecidos do meio policial por envolvimento com drogas.. Pelo menos três viaturas da PM cercaram o endereço. A Polícia Civil igualmente está no local e levanta pistas para iniciar a investigação.

Os corpos serão encaminhados ao IMLO, antes de serem entregues às suas respectivas famílias, para realização dos velórios e sepultamentos.