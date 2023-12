Homem é preso por violação de medidas protetivas, ameaças e lesão corporal qualificada

Na tarde desta última quinta-feira, a Polícia Civil, através da Delegacia de Caarapó/MS, executou com sucesso um mandado de prisão preventiva contra J.B.F., de 48 anos de idade.

O indivíduo estava sob medidas protetivas de urgência, as quais incluíam o afastamento obrigatório de sua ex-convivente. No entanto, as autoridades identificaram que desde novembro deste ano, J.B.F. vinha descumprindo essas medidas, intensificando seu comportamento obsessivo em relação à vítima. Ele passou a perseguir a ex-convivente e a monitorá-la no retorno do trabalho, culminando em uma série de áudios ameaçadores e injuriosos proferidos de maneira desequilibrada.

A situação agravou-se nos últimos dias, evoluindo de uma inconformação com o término do relacionamento para lesão corporal qualificada. Diante desse contexto alarmante, a autoridade policial encarregada da investigação tomou a iniciativa de representar pela prisão preventiva do acusado. O mandado foi prontamente deferido pelo Juízo da 1ª Vara da comarca.

A ação da Polícia Civil foi rápida e eficaz, culminando na detenção de J.B.F. minutos após a autorização judicial. O indivíduo agora enfrentará as consequências legais de seus atos, respondendo por violação das medidas protetivas, ameaças e lesão corporal qualificada.

