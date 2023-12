Unidade de Saúde da Vila Nasser é entregue para a população após 15 anos de espera

Nesta sexta-feira (1º), a Prefeitura de Campo Grande realizou a entrega oficial da reforma e das melhorias de acessibilidade na Unidade de Saúde da Família (USF) Vila Nasser. A iniciativa representa uma resposta esperada por mais de 15 anos pelos moradores da região, marcando um avanço significativo no atendimento à saúde local.

A solenidade de entrega contou com a presença da prefeita Adriane Lopes, que ressaltou o compromisso da administração em proporcionar assistência de qualidade à população. Ela destacou a importância de melhorar a infraestrutura das unidades de saúde, enfatizando que mais de 20 delas já receberam melhorias somente neste ano. “A saúde é e sempre será uma das nossas prioridades”, enfatizou a prefeita.

Para a gerente da unidade, Maria Helena Rodrigues Corrêa, a transformação representa um marco para servidores e comunidade. Ela enfatizou não apenas a modernização da estrutura, mas também investimentos em equipamentos, como computadores e ar condicionado, beneficiando tanto os servidores quanto os usuários.

A moradora da região e agente de saúde há mais de 20 anos, Aparecida Maria Rodrigues Corrêa, expressou sua satisfação com as benfeitorias. “Trabalhar aqui por mais de duas décadas e testemunhar essa evolução é incrível. Essas mudanças não só melhoram as condições de trabalho, mas fortalecem nosso vínculo com a comunidade que servimos.”

As melhorias também foram elogiadas por Lucidia Leite, paciente da unidade. “A diferença é notável desde a reforma. O ambiente está mais confortável, e isso é muito bom. Me sinto mais valorizada como paciente, e isso faz toda a diferença em um momento delicado como o da saúde.”

O secretário municipal de Saúde, Sandro Benites, enalteceu o trabalho dos servidores e ressaltou a importância da melhoria na infraestrutura para proporcionar condições dignas de trabalho e atendimento à população. Ele reafirmou o compromisso da gestão em oferecer um atendimento de qualidade, acessível e digno a toda a população.

A USF Vila Nasser passou por intervenções em toda a sua estrutura, incluindo pintura interna e externa, revisão do telhado, rede elétrica e hidráulica, sistema de refrigeração, construção de rampa e acessibilidade. O investimento total foi de R$ 450 mil, provenientes de recursos próprios do município.

A unidade, que atende aproximadamente 17 mil pessoas da região, possui quatro equipes de Saúde da Família compostas por médicos, enfermeiros, agentes de saúde, dentistas, auxiliares e administrativos.

Investimentos

Desde o início do ano, a Prefeitura de Campo Grande tem se empenhado em uma força-tarefa para revitalização e reforma das estruturas das unidades de saúde. Diversas unidades foram revitalizadas, como a USF Aero Rancho IV, USF Arnaldo Estevão de Figueiredo, USF Jockey Club, UBS Popular, USF Marabá, USF Parque do Sol, e o Complexo de Saúde Nova Bahia.

Nos últimos seis anos, onze unidades de saúde foram inauguradas em diversos bairros, contribuindo para a expansão e aprimoramento do atendimento à saúde na capital do Mato Grosso do Sul. As reformas da USF Los Angeles, Cidade Morena, e UPA Vila Almeida estão em andamento, assim como os processos para melhoria das USF Itamaracá, Paulo Coelho Machado, e Vila Cox.

Na projeção de investimentos e melhorias para os próximos dois anos, estão previstas a reforma e revitalização das seis Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), dos quatro Centros Regionais de Saúde (CRSs), do Centro de Especialidades Médicas (CEM), e bases descentralizadas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

Com informações da Prefeitura de Campo Grande

