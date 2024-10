Suspeitos foram presos por compra de votos em posto de combustível em Santa Rita do Rio Pardo

No dia das elições municipais, 06 de outubro, a polícia prendeu suspeitos de comprar votos em um posto de combustível após ser acionada por uma denúncia na cidade de Santa Rita do Pardo.

No local, a polícia encontrou o juiz eleitoral, o promotor de justiça, membros da Polícia Militar e uma movimentação anormal de veículos, que rapidamente se dispersou com a chegada da polícia.

O magistrado apontou um veículo específico, cujo condutor havia informalmente confessado ter recebido um ticket de combustível em troca de seu voto, sem mencionar qual candidato estava envolvido. O juiz também apresentou uma sacola contendo mais de 200 tickets, que teriam sido entregues pelo gerente do posto, confirmando a prática ilícita.

A polícia prendeu o condutor do veículo, intimou o gerente do estabelecimento e a frentista para prestarem esclarecimentos e determinou o fechamento temporário do posto para impedir a continuidade do crime eleitoral.

Na delegacia, o gerente do posto informou que os vereadores negociavam diretamente com o proprietário do posto sobre os tickets, e que ele apenas ficava responsável pela confecção dos mesmos. Ele também revelou que um indivíduo distribuía os tickets entre vereadores e cabos eleitorais. Após diligências, a equipe policial localizou o homem, que foi identificado como assessor de um vereador. Durante a revista, foram encontrados tickets semelhantes aos já apreendidos, além de material de campanha do vereador.

Posteriormente, a polícia localizou o vereador, presidente da câmara, citado nas investigações, que foi mencionado como o responsável pela compra de votos. Durante o interrogatório, o condutor do veículo confessou que vendeu seu voto em troca do ticket de combustível.

O caso está sendo acompanhado pelo Ministério Público, e a investigação segue em andamento para apurar todos os envolvidos no esquema de corrupção eleitoral.

