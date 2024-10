Homem morre em Campo Grande após engasgar com pedaço de carne

No fim da tarde de ontem (06), um homem identificado como Cláudio Fortunato, de 54 anos, morreu ao se engasgar com um pedaço de carne, em um bar, localizado na Avenida Guaicurus, Jardim Campo Alto.

De acordo com o boletim de ocorrência, o homem chegou a ser socorrido por pessoas que começaram a fazer manobras para desengasgá-lo até a chegada do socorro.

A equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) conseguiu fazer a vítima voltar a respirar e ele foi encaminhado até o Hospital Regional. Porém, Cláudio precisou ser intubado e faleceu nesta madrugada.

