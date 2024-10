Carro “abraça” árvore e motorista morre em grave acidente na MS-178

Jovem identificado como Vinicius Piveta, de 28 anos, morreu, na noite desse domingo (6), após sofrer um grave acidente na MS-178, entre as cidades de Bonito e Jardim.

Conforme informações do site Bonito Notícias, a vítima dirigia uma picape, quando perdeu o controle da direção, saiu da pista e colidiu contra uma árvore às margens da rodovia.

Com o impacto, o veículo “abraçou” a árvore, ficando completamente destruído. Por conta do automóvel ter saído da pista, outros motoristas não notaram que havia acontecido um acidente.

Apenas na manhã desta segunda-feira (7), quando já estava claro, é que descobriram a batida e motoristas que passavam pelo local acionaram o Corpo de Bombeiros. O corpo do rapaz ficou preso às ferragens e, devido à gravidade, a morte foi instantânea.

