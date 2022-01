Suspeitos de matarem mulher com pedrada na cabeça se entregam para a polícia

Dois dias após a morte de Edvani Cardoso dos Santos, 44, dois suspeitos, de 20 e 21 anos, se entregaram para a polícia na manhã desta quinta-feira (20), confessando que mataram a mulher com uma pedrada alegando legítima defesa no bairro Zé Pereira, em Campo Grande.

Em frente à 7ª DP (Delegacia de Polícia de Campo Grande), o advogado Tie Hardoin contou a versão de que ambos os jovens estavam voltando de um bar quando houve uma pequena discusão com Edvani. Segundo o doutor em direito, eles não a conheciam.

ainda conforme o advogado, seus clientes contam que ela os atacou primeiro e que, inclusive, feriu um dos meninos com um pedaço de vidro. ”Existem fotos provando diversas marcas de corte no braço e na barriga de um dos jovens”. Por fim, antes de entrar na delegacia, o advogado reforçou que a intenção do rapaz mais velho, quem atacou a pedra, não era de matar. Mas sim para repelir a injusta agressão.

Boletim de ocorrência

Segundo o boletim de ocorrência, Edvani foi morta em frente a casa de um primo quando pedia ajuda. Aos policiais, o parente da vítima informou que escutou barulhos no portão e pedido de ajuda e, quando olhou para fora, viu a prima caída e um homem jogando a pedra que acertou a cabeça da mulher.

(Com informações do repórter Itamar Buzzatta)