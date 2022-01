“Ostentação” na internet acaba em professor preso e cocaína apreendida

Após caso em Dourados de “ostentação” com direito a influenciadora de pistola e amiga “sarrando” na arma, foi a vez de um professor no município de Ponta Porã, distante 313 quilômetros de Campo Grande, seguir o exemplo. O homem, de 33 anos, foi preso hoje (20) por tráfico de drogas. Nas redes sociais, ele mostrava ter um padrão de vida “muito acima” com a profissão que até antes exercia.

Policiais da Defron (Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Fronteira) prenderam o acusado escondendo 105 kg de pasta base de cocaína na casa da mãe, no bairro Jardim das Rosas. Ele aproveitava o fato de que ela estava morando fora do país para utilizar a residência como esconderijo dos entorpecentes.

O professor era um “influenciador” conhecido nas redes ao ostentar luxo: viagens, veículos e “vida boa”. Até dezembro de 2021, trabalhou para o município de Ponta Porã como professor auxiliar contratado. A Secretaria de Educação confirmou que ele não possui mais vínculo empregatício.

No mundo do crime, cada quilo da droga equivale a R$ 120 mil – o que significa que a apreensão pelos agentes resultou em um prejuízo de mais R$ 12 milhões ao tráfico sul-mato-grossense. Ponta Porã continua a ser a principal porta de entrada em MS de maconha e cocaína no Brasil, proveniente do Paraguai com destino aos grandes centros populacionais do país.