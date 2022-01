Após Carnaval ser adiado, mostra de fantasias também fica “por esperar” na Capital

Em seu perfil do Instagram, a Sectur (Secretaria Municipal de Cultura e Turismo) informou que a mostra de fantasias carnavalescas, preparada especialmente para o Carnaval 2022, também foi adiada junto com a festa. “Pode esperar, [pois] a saúde é em primeiro lugar”, escreveu a legenda da publicação.

No dia de ontem (19), a Prefeitura de Campo Grande decidiu por prorrogar para abril os desfiles de Carnaval. Tradicionalmente, a festa acontece entre o fim de fevereiro e o primeiro fim de semana de março, com desfiles das escolas de samba campo-grandenses na Praça do Papa.

O parecer para adiamento é o mesmo que motivou a suspensão da mostra da Sectur: aumento de casos de COVID-19 e da gripe influenza na Capital.

O evento artístico não teve detalhes informados pela secretaria, de onde ou quando acontecerá, mas um “spoiler” da mostra registrava a ação, entre figurinos, adereços e vestimentas cheias de brilho, cor e paetês. Com a decisão de agora, a Sectur preferiu deixar a mostra em “stand by”.